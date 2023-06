Les géants pétroliers algérien, espagnol et indonésien signent un contrat de 800 millions de dollars

La compagnie pétrolière algérienne, Sonatrach a annoncé la signature, ce jeudi 15 juin, d’un contrat d’hydrocarbures de 800 millions de dollars américains avec ses partenaires indonésien Pertamina et espagnol Repsol, sous l’égide de la loi algérienne sur les hydrocarbures de 2019.

Le contrat a été signé au siège de la Sonatrach à Alger par le vice-président chargé de l’activité exploration et production de Sonatrach, Mohamed Slimani, le président directeur général de Pertamina-Algérie, Tariq Abdat, et le représentant de Repsol en Algérie, en présence des PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar et de Pertamina, Nicke Widyawati.

Ce nouveau contrat, de type «partage de production», et qui concerne le périmètre de «Menzel Lejmat» (Bloc 405a), situé dans le Sud-est de l’Algérie, est conclu pour une durée d’exploitation de 25 ans, à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Le montant d’investissement global prévu par cet accord «est estimé à plus de 800 millions de dollars US et permettra une récupération de près de 150 millions de barils équivalent pétrole», a annoncé Taoufik Hakkar, lors de la cérémonie de signature.

Le nouveau contrat s’inscrit dans le cadre du protocole d’accord signé entre les trois compagnies en septembre 2022, précise le communiqué de Sonatrach.

Pour Hakkar, sa signature traduirait «la volonté des parties de poursuivre leur partenariat sur le périmètre contractuel de Menzel Lejmat et de renforcer leur coopération dans le domaine de l’exploration et de la production des hydrocarbures».

Pour rappel, les trois compagnies sont actuellement partenaires dans un contrat relatif aux périmètres dénommés Lejmat et Oulad N’sir (blocs 405 & 215).