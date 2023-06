Guerre Russie-Ukraine : Le Kremlin apprécie les propositions de la mission de paix africaine 

La Russie a réagi positivement à la dernière mission de paix africaine qui œuvre pour une résolution pacifique de la crise russo-ukrainienne, estimant qu’il y a de bonnes perspectives et des possibilités que les propositions africaines soient prises en compte.

«Les idées présentées par les membres de la délégation africaine lors des discussions contiennent certains thèmes qui peuvent être pleinement mis en œuvre», a expliqué ce lundi 19 juin, lors d’un point de presse, le porte-parole de la Présidence russe, Dmitri Peskov.

Le président russe, Vladimir Poutine a reçu le samedi 17 juin dernier, une mission de paix africaine conduite par le président sud-africain, Cyril Ramaphosa et composée du Chef de l’Etat comorien et président en exercice de l’Union africaine (UA) Azali Assoumani ainsi que des présidents du Sénégal et de la Zambie, du Premier ministre égyptien et des représentants du Congo-Brazzaville et de l’Ouganda.

Avant de se rendre en Russie, la délégation africaine avait été reçue à Kiev, par le Président ukrainien Volodymyr Zelensky avec la même aspiration : mettre fin à la guerre entre la Russie et l’Ukraine, mais le président ukrainien a décliné cette médiation tant qu’une partie de son pays demeure occupée par l’armée russe.

Le Chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov a assuré par ailleurs que son pays allait poursuivre le dialogue à ce sujet, avec l’Afrique, notamment à l’occasion du Sommet Russie-Afrique qui se tiendra du 26 au 29 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg.