Nigeria: Bola Tinubu se débarrasse de l’ancienne direction de l’appareil sécuritaire national

Investi fin mai 2023 à la tête de l’Etat le plus peuplé d’Afrique, Bola Ahmed Tinubu poursuit sa démarcation vis-à-vis de son prédécesseur via des décisions fortes. Il a nommé ainsi dans la soirée de ce 19 juin de nouveaux patrons à la tête de l’Armée et de la sécurité nationales.

La grave détérioration du climat sécuritaire national durant les 8 ans de gouvernance de Muhammadu Buhari est un chantier qui tient à cœur à son successeur B. Ahmed Tinubu. Au moyen d’un communiqué, le nouveau Chef de l’exécutif nigérian a procédé au remplacement de tous les chefs et conseillers des Services militaires ainsi que le Chef de la police nationale et celui du Service des douanes. Au titre de ces nominations, le Général C. G. Musa (jusqu’alors en charge de la lutte contre l’insurrection jihadiste) est promu nouveau Chef d’état-major des Armées, l’officier Mallam N. Ribadu (ex-responsable anti-corruption) occupera désormais le poste de Conseiller à la sécurité nationale.

Le Président Bola Tinubu avait promis de faire de la sécurité nationale «sa priorité absolue» lors de sa prise de fonction le 29 mai dernier. Quatrième Etat le plus vaste en Afrique occidentale, le Nigeria est confronté depuis 14 ans à une insurrection jihadiste dans le nord-est, aux violences de groupes criminels sur fond de tensions communautaires dans le centre et le nord-ouest, et à une agitation séparatiste dans le sud-est. Le tout sur fond d’une corruption rampante dans son administration.

Depuis l’ancrage de la démocratie au Nigeria en 1999, c’est une tradition dans la gouvernance locale de voir le nouveau Président remplacer l’élite sécuritaire et de la défense nationale dès sa prise de fonction. En trois semaines de gouvernance, B. Tinubu (richissime homme d’affaires) a supprimé les subventions sur le carburant, limogé le chef de le Banque centrale du pays, Godwin Emefiele, (arrêté depuis), et aussi nommé un nouveau patron à la tête de l’organe anti-corruption du pays.