Attaque de lycée en Ouganda: Trois élèves échappent à leurs ravisseurs 

Trois élèves qui faisaient partie des six élèves enlevés par des rebelles ADF lors d’une prise d’assaut de leur lycée la semaine dernière, ont réussi à échapper à leurs ravisseurs et ont regagné sains et saufs, leur domicile.

Le retour au bercail de ces trois élèves a été confirmé ce mercredi 21 juin par le porte-parole de l’Armée ougandaise, le général de brigade Felix Kulayigye, précisant sans donner de plus amples détails, que leurs témoignages aideront les Forces de sécurité à retrouver leurs camarades toujours en captivité.

Dans la nuit du vendredi 16 juin 2023, des hommes armés identifiés comme étant des combattants du Groupe islamiste « Forces Démocratiques Alliées » (ADF) ont pris d’assaut l’Ecole secondaire Lhubirira à Mpondwe, une ville située près de la frontière entre l’Ouganda et la République démocratique du Congo (RDC).

Ils ont incendié le dortoir des garçons et massacré, à coups de machettes, les élèves du quartier des filles, tuant une quarantaine de personnes, selon des sources officielles.

Lundi dernier, la Police ougandaise a annoncé avoir arrêté plusieurs suspects supposés être impliquées dans cette attaque meurtrière. «Le directeur de l’école et le chef d’établissement font également partie de notre enquête. Ils doivent répondre à certaines questions», lisait-on dans un communiqué de la Police.