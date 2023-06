L’OCI au chevet des réfugiés soudanais au Tchad 

Le Gouvernement du Tchad va bénéficier d’un coup de main de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) pour gérer le flux de migrants en provenance du Soudan.

Une délégation de l’OCI s’était rendue ce mercredi 21 juin à N’Djamena, où elle s’est entretenue avec la Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères et à l’Intégration africaine, chargée des Tchadiens de l’étranger, Isabelle Housna Kassiré.

L’objectif de cette rencontre était de «faire le point sur les difficultés que rencontrent les réfugiés soudanais» confrontés à l’absence d’alimentation en eau potable, denrées alimentaires, de médicaments et autres, et de «rassurer les Autorités tchadiennes du soutien que s’apprête à leur apporter l’OCI», a confié Ali Timi Kaoura, Directeur régional de l’OCI pour le Lac Tchad et le Sahel.

La délégation de l’OCI a ensuite visité des sites hébergeant des réfugiés soudanais, notamment dans le Sila, région de l’Ouddaï, dans le Wadi Fira et à Gozbeida (Est), jusqu’à la frontière Tchad-Soudan.

«Ce qui se passe actuellement au Tchad est comme un drame humanitaire. Les ressources étant un peu limitées, il faut aller vite puisque les régions soudanaises vont devenir inaccessibles avec la saison des pluies. Il faut se mobiliser le plus rapidement possible pour que ces réfugiés puissent être aidés», a suggéré Timi Kaoura.