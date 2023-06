Le Tchad réclame l’annulation des dettes des pays africains victimes du réchauffement climatique

Au Sommet pour un «Nouveau pacte financier mondial» qui se tient les 22 et 23 juin à Paris, le Président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno a plaidé en faveur d’une annulation des dettes au profit des pays africains moins résilients aux effets du changement climatique.

«J’appelle à la suppression pure et simple des dettes des pays africains pour compenser les dégâts énormes causés par le dérèglement climatique et alléger le fardeau qu’ils subissent malgré eux», a déclaré Mahamat Idriss Deby Itno dans une allocution prononcée lors de ce Sommet, en présence de plusieurs dirigeants de pays africains et occidentaux.

Le Chef de l’Etat tchadien soutient que «les besoins de développement des pays africains vont plus vite que les réformes qu’ils mettent en place», et sont obligés de faire face à de nombreux chocs extérieurs, sans réellement posséder de dispositifs financiers pour réussir leurs démarches.

Pour conclure, Mahamat Idriss Deby Itno n’a pas manqué de rappeler que «les pays puissants sont à l’origine du dérèglement climatique qui a eu et continue d’avoir des conséquences sévères et pesantes sur les pays du Sud, notamment les pays africains». Effacer les dettes des pays victimes de ce dérèglement climatique, ne serait donc que justice rendue aux pays lésés.

Le Sommet pour un «Nouveau pacte financier» qui prend fin à Paris ce vendredi 23 juin a pour objectif d’œuvrer pour que l’architecture financière internationale bénéficie davantage aux pays du Sud confrontés au changement climatique.