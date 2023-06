La Chine et la Communauté d’Afrique de l’Est entendent renforcer leur coopération dans plusieurs domaines

La Chine s’est engagée à consolider sa coopération avec la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) dans les domaines du renforcement des capacités, du commerce, du développement des infrastructures et d’autres, a annoncé mardi le bloc régional dans un communiqué.

Chen Mingjian, l’ambassadrice de Chine en Tanzanie et auprès de l’EAC, cité dans le texte, fait savoir que la Chine, en tant que plus grand pays en développement du monde, était très optimiste quant à la promotion de la croissance économique non seulement au sein de l’EAC, mais sur l’ensemble du continent africain.

La diplomate chinoise a assuré que son pays resterait un fervent partisan de l’EAC sur les questions de développement, et ne ménagera aucun effort pour renforcer la collaboration et la solidarité avec la Communauté pour le bénéfice mutuel des deux parties.

«La Chine apprécie hautement la contribution significative apportée par l’EAC dans le maintien de la paix et de la stabilité régionales, l’amélioration des infrastructures régionales, la lutte conjointe contre la Covid-19, la promotion de l’intégration économique régionale et la reprise économique des pays de la région», a-t-elle indiqué.

L’ambassadrice s’exprimait au siège de l’EAC à Arusha, en Tanzanie, où elle a officiellement remis huit véhicules (3 bus et 5 camionnettes à double cabine) à l’EAC ; un don estimé à 400 000 dollars et destiné à aider la Communauté à améliorer sa capacité à organiser et à coordonner des réunions et des événements dans la région.

Le directeur des secteurs sociaux au secrétariat de l’EAC, Irene Isaka, a remercié le gouvernement chinois pour ce don qualifié d’une véritable démonstration des excellentes relations existant entre les deux parties.

«Les relations amicales entre la Chine et l’EAC ont continué à se développer en profondeur et une coopération pragmatique dans divers domaines a obtenu des résultats remarquables. Chaque année, la République populaire de Chine soutient les programmes de renforcement des capacités de l’EAC», a-t-il affirmé.