L’ONU désigne une nouvelle Coordonnatrice résidente au Mozambique

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des activités de développement a annoncé, lundi, la nomination, par Antonio Guterres, Secrétaire général de l’ONU, de Catherine Sozi, en tant que Coordonnatrice résidente des Nations Unies au Mozambique, après approbation du gouvernement hôte.

Originaire d’Ouganda, la nouvelle Coordinatrice a pris ses fonctions le 1er juillet dernier. Médecin de profession et membre du Royal College of General Practitioners du Royaume-Uni, Catherine Sozi détient une longue expérience dans le système des Nations Unies.

Avec plus de dix-huit ans d’expérience internationale et des fonctions au sein du système de développement des Nations Unies, des droits de l’homme et de l’humanitaire, Sozi a travaillé dans plusieurs pays, occupant des postes en Zambie, en Afrique du Sud, notamment en tant que Directrice régionale d’ONUSIDA en Afrique de l’Est et australe. Elle a été par ailleurs, Coordonnatrice résidente et humanitaire des Nations Unies en Éthiopie, avant sa nomination dans ses nouvelles fonctions au Mozambique.

Avant de rejoindre les Nations Unies en 2000, elle a travaillé avec des gouvernements, avec le secteur privé et avec des organisations non gouvernementales en Angleterre, en Ouganda et en Afrique du Sud, dans le domaine de la planification du développement de la santé et de la prestation de services.