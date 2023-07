Plus de 60 missions d’observations attendues pour les élections générales au Zimbabwe

Une soixante de missions internationales ont été invitées à observer et suivre le déroulement des élections générales qui se tiendront le 26 août prochain au Zimbabwe.

Ce lundi 3 juillet, le ministère zimbabwéen des Affaires étrangères et du Commerce international a confirmé avoir invité des observateurs «dles 15 pays de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), l’Union africaine (UA), le Parlement panafricain (PAP), le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), le Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), l’Union européenne (UE), le Mouvement des non-alignés (NAM) et le Commonwealth».

Le Zimbabwe a également ouvert la porte à «plusieurs pays d’Europe et des Amériques tels que la Russie, la Biélorussie, le Royaume-Uni, les États-Unis, ainsi que de nombreux pays des Caraïbes, du Pacifique et d’Asie» pour témoigner du «bon déroulement» de ses prochaines élections.

Successeur du Président Robert Mugabe en 2017, le Chef de l’Etat zimbabwéen Emmerson Mnangagwa est candidat et largement favori pour un second mandat. Le parti qu’il représente, le Zimbabwe-Front patriotique (Zanu-PF), tient les rênes du pays depuis son indépendance en 1980.