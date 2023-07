Le Rwanda et l’Ouganda hébergent certaines des 10 meilleures Universités d’Afrique subsaharienne 

Le top 10 des meilleures Universités d’Afrique subsaharienne est dominé cette année par l’Afrique du Sud, mais l’on y retrouve également des Universités de l’Ouganda et du Rwanda, d’après un classement établi par le «Time Higher Education», un organisme britannique spécialisé dans les données sur l’enseignement supérieur.

Les deux premières places du classement sont occupées respectivement par les universités sud-africaines de Witwatersrand et de Johannesburg, suivie en troisième position par l’Université de la Santé et des sciences connexes de Muhimbili en Tanzanie, de l’université sud-africaine de Pretoria, de l’Université Makerere en Ouganda, pour le top 5.

Les temples du savoir du Cap occidental (Afrique du Sud), la Covenant University (Nigeria), le Global Health Equity (Rwanda), Ashesi (Ghana) et Ardhi (Tanzanie) complètent la liste des dix meilleurs établissements d’enseignement supérieur en Afrique subsaharienne. Le classement de l’organisme britannique est dominé par l’Afrique anglophone puisqu’aucune université d’pays francophone ne figure dans le Top 10.

Une vingtaine de pays ont participé au sondage, et «Time Higher Education» a fondé son classement sur cinq principaux critères: les ressources et les finances, l’accès et l’équité, les compétences pédagogiques, l’engagement des étudiants et l’impact sur l’Afrique.