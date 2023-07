Football : La star de l’équipe française PSG, Kylian Mbappé effectue sa première visite au Cameroun

L’attaquant star de la sélection française de football, Kylian Mbappé, devrait arriver au Cameroun ce jeudi 06 juillet 2023 pour un court séjour au pays de son père, une première.

La nouvelle avait déjà circulé sur les réseaux sociaux comme une rumeur, lorsque le buteur vedette du Paris Saint Germain (PSG) avait entamé les procédures pour l’obtention d’un visa pour le pays des «Lions Indomptables».

Ce mercredi 5 juillet, plusieurs sources médiatiques ont confirmé l’arrivée ce jeudi, de Kylian Mbappé en terre camerounaise. L’international français aurait quitté Paris dans la soirée du mercredi, accompagné du basketteur, Joakim Noah dont le père, Yannick Noah, est également originaire du Cameroun. Peu d’informations officielles filtrent sur le programme de la visite de la star du ballon rond au Cameroun.

De source non officielle, on apprend que Mbappé compte visiter les villes de Yaoundé et de Douala. Il devrait aussi avoir «des entretiens avec les plus hautes autorités du pays et des activités plus récréatives et sociales», d’après Radio France Internationale (RFI).

Camerounais de par l’origine de son père, Kylian Mbappé a choisi de jouer pour l’équipe de France, pays qui l’a vu naître et grandir. Cela ne l’empêche pas pour autant d’avoir des milliers de fans au Cameroun et à travers toute l’Afrique.