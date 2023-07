Libye/Elections: La Mission onusienne dément son intention d’annoncer unilatéralement une feuille de route

La Mission d’appui de l’ONU en Libye (MANUL) a démenti l’intention de son chef, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, Abdoulaye Bathily d’annoncer de manière unilatérale, une feuille de route pour les élections devant mettre fin aux conflits dans ce pays en proie à des divisions.

Dans un communiqué, la Mission a qualifié ce qui a été relayé par les médias locaux et régionaux à cet sujet, de «fausses informations», notant, que cela «fait partie des campagnes de désinformation en cours pour tromper les Libyens et détourner leur attention de leurs droits».

Lors de son briefing au Conseil de sécurité en juin dernier, A. Bathily avait exprimé son engagement à intensifier ses bons offices et à rassembler toutes les parties et institutions concernées, pour parvenir à un accord global et transparent sur les questions litigieuses dont les projets des lois électorales préparées par le «Comité 6+6», en vue d’assurer leur applicabilité pour la réussite du scrutin.

La MANUL parraine un dialogue politique dans le but de tenir des élections législatives et la présidentielle avant fin 2023 pour résoudre la crise institutionnelle qui sévit dans le pays depuis début 2022.

Entre un gouvernement mandaté par le Parlement (Est) et un autre reconnu par les Nations Unies, et basé à Tripoli, la capitale, qui est le gouvernement d’union nationale (GNA) dirigé par Abdul Hamid Dbeibeh refuse de céder le pouvoir autrement qu’à un Gouvernement désigné par un nouveau Parlement élu.

Des élections générales initialement prévues en décembre 2021, avaient été reportées sine die en raison de divergences persistantes sur la base juridique des scrutins et la présence de candidats controversés, notamment le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l’Est libyen.