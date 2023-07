Sénégal: Macky Sall insiste sur la nécessité de préserver la paix à un Forum d’investisseurs

Le Président sénégalais Macky Sall a insisté ce jeudi 6 juillet sur la nécessité de préserver la paix et la stabilité au Sénégal afin de favoriser les investissements, lors de son intervention à l’ouverture de la 1ère édition du «Forum Invest in Sénégal» qui se tient jusqu’au 8 juillet, au Cicad de Diamniadio avec la participation de plus de 2.500 personnalités.

«Notre premier investissement, celui qui doit attirer et faire prospérer tous les autres, c’est d’abord la paix, la sécurité, la stabilité et l’Etat de droit», a soutenu Sall dans son allocution, précisant que «c’est ce que tout investisseur avisé cherche à évaluer avant de miser sur un pays».

De violentes manifestations contre la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme avaient éclaté au Sénégal juste un mois avant ce Forum. Des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants ont également été déplorés.

Dans ce contexte, une pluie de réactions, y compris à l’international, ont salué l’annonce du Président sénégalais Macky Sall de ne pas se représenter pour un troisième mandat à l’élection présidentielle de février 2024.

Cependant, l’opposant Birame Souleye Diop, président du groupe parlementaire de la coalition de l’opposition « Yewwi Askan Wi » et cadre du Pastef, le parti d’Ousmane Sonko, a été arrêté ce 5 juillet après avoir mis en garde contre «un possible revirement du chef de l’Etat sur la question du 3ème mandat», a indiqué son avocat.

Sonko lui-même a promis ce jeudi 6 juillet «un chaos indescriptible au Sénégal» si jamais sa candidature pour le scrutin de février 2024 est invalidée.