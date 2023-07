Sénégal: Un colloque international sur les «Enjeux et défis pour une sécurité collective» en Afrique de l’Ouest s’achève ce 7 juillet

Le ministre sénégalais des Forces armées, Sidiki Kaba, a affirmé ce 06 juillet à Dakar qu’une «stratégie inclusive intégrant les divers leviers de la sécurité humaine» constitue la réponse appropriée aux défis sécuritaires en Afrique de l’Ouest.

Ce fut à l’occasion du lancement du Colloque international commémorant les dix ans du Centre des hautes études de défense et sécurité (CHEDS) qui se tient les 6 et 7 juillet à Dakar, sous le thème «Enjeux et défis pour une sécurité collective effective en Afrique de l’Ouest: quelles solutions»?

La sous-région est marquée «par l’exacerbation des conflits intra-étatiques, ethniques, religieux, la montée en puissance du terrorisme, (…). Face à cette violence quasi-structurelle et évolutive, la seule réponse militaire ne saurait suffire » a relevé le ministre Kaba, soulignant qu’«à l’évidence, une stratégie plus inclusive intégrant les divers leviers de la sécurité humaine s’impose» pour relever ce défi.

Le Colloque qui réunit 200 participants «sera donc l’occasion de porter la réflexion sur le rôle et les capacités de la CEDEAO comme pilier majeur de la sécurité collective en Afrique de l’Ouest», a-t-il souligné.

De son côté, le général de Brigade Jean Diémé, directeur général du Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité (CHEDS), a souligna la nécessité d’une implication de tous les acteurs dans la préservation de la paix et de la stabilité dans la sous-région ouest-africaine. Plusieurs thématiques sont développées durant ces deux jours par d’éminentes personnalités, des universitaires, des politiques et d’acteurs de la Société civile.

Le CHEDS basé à Dakar, a été créé pour satisfaire les besoins de l’Etat en connaissance et expertise sur des questions d’ordre stratégique liées à la sécurité, particulièrement dans le domaine de la protection des individus et des biens, de la politique étrangère, de la science, de la technologie et des phénomènes économiques et sociaux.