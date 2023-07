CEDEAO: Les priorités de Bola Tinubu à la tête de la Conférence des Chefs d’Etat ouest-africains pour douze mois

La 63ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui regroupe 15 pays ouest-africains, a élu ce dimanche 9 juillet, le Nigérian Bola A. A. Tinubu à sa présidence tournante pour un mandat de douze mois.

Tinubu qui a accédé à la présidence du Nigeria le 20 mai dernier, compte incarner un leadership nouveau, dans la suite logique des idéaux de la diplomatie de son pays.

«Je suis reconnaissant à mes distingués pairs pour l’insigne honneur qu’ils m’ont fait en m’élisant comme nouveau Président de la Conférence des Chefs d’Etat de la CEDEAO à Bissau. Le développement multisectoriel est la pierre de touche de la diplomatie nigériane et de son leadership en Afrique occidentale et à l’échelle du continent africain», a souligné B. Tinubu, en mettant en avant ses projections majeures pour les 12 prochains mois à la tête de la CEDEAO.

«Dans la peau de Président en exercice de la CEDEAO, je me dédierai à faire progresser les idéaux de paix, de progrès chers au Nigeria, le tout adossé à une coopération et à un engagement sous-régionaux à prioriser la recherche de solutions aux défis sécuritaire, de croissance économique et de développement durable», s’est encore engagé le dirigeant de la première économie et du plus peuplé Etat d’Afrique.

Selon les règles diplomatiques de la présidence tournante de la CEDEAO, le leadership du nouveau Président en exercice de l’organisation devait revenir à un pays francophone, après le passage du Ghana (anglophone, durant 2 ans) et de la Guinée-Bissau (lusophone, 2022-2023) à la tête de la plus vieille communauté économique régionale en Afrique.

Mais la diplomatie et les atouts de l’économie nigériane se sont imposés sans aucune opposition ce 09 juillet à Bissau, selon plusieurs sources proches de la Commission de la CEDEAO.