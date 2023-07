Finances : La Côte d’Ivoire accueille la réunion du Groupe Technique du G-24

Une réunion du Groupe des 24, impliquant les ministères des Finances et les Banques centrales de 29 pays en développement, y compris des pays membres des BRICS, s’achève ce mardi 18 juillet à Abidjan.

Ces assises ouvertes le lundi 17 juillet sous le thème «Financer une transformation structurelle durable», s’articulent autour de quatre sessions. A savoir la mobilisation des ressources nationales, du financement extérieur, de la finance climatique et la restructuration et la renégociation de la dette souveraine.

Cette rencontre internationale de haut niveau est un cadre de réflexion pour permettre aux pays en voie de développement de coordonner leurs positions sur des problématiques de développement afin de les défendre lors des Assemblées annuelles du Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque Mondiale.

Selon, Adama Coulibaly, ministre ivoirien de l’Économie et des Finances et président en exercice du G24, «les politiques budgétaires doivent trouver un équilibre délicat entre assurer la viabilité budgétaire et la protection des plus vulnérables des conséquences des crises à long terme». Le ministre ivoirien a exhorté par ailleurs les Etats à renforcer leur capacité à «lutter contre les flux financiers illicites qui compromettent la mobilisation des ressources nationales».

Les discussions à Abidjan ont lieu en même temps que celles du G20 qui regroupe les 20 pays les plus riches du monde ainsi que l’Union Européenne, où des sujets comme la restructuration de la dette des pays en développement et la réforme des Banques de développement multilatérales sont au cœur des débats.