Dix-huit candidatures validées pour la présidentielle 2023 au Gabon

L’élection présidentielle du 26 août 2023 au Gabon se disputera entre 19 prétendants dont les candidatures ont été validées ce lundi 24 juillet par le Centre gabonais des élections (CGE).

A l’issue des dépôts de dossiers pour cette élection, le CGE avait enregistré 27 candidatures, dont huit ont été finalement rejetées pour «non-conformité, ne laissant donc que dix-neuf candidats dans la course».

Le Président sortant, Ali Bongo Ondimba qui fait partie des candidats retenus, postule ainsi pour un troisième mandat consécutif. Deux femmes figurent parmi ses adversaires électoraux. Il s’agit de Victoire Lasseni Duboze, 56 ans, ancienne présidente de la branche féminine du parti au pouvoir, le PDG, investie par l’Union des alliances pour une nouvelle Afrique (UANA) et de Paulette Missambo, ancienne ministre d’État et député représentant l’Union nationale (UN).

Aucun challenger de taille dans l’opposition ne se dégage clairement du lot dans cette course électorale où le Président Ai Bongo est largement favori. Mais des observateurs voudraient peut-être miser sur Hugues Alexandre Barro Chambrier, autre ancien membre de la mouvance présidentielle et qui a occupé plusieurs postes ministériels. Il candidate aujourd’hui sous les couleurs du parti « le Rassemblement pour la patrie et la modernité ».