La BAD lance ce lundi en visioconférence les Perspectives économiques régionales 2023 pour l’Afrique centrale

Le bureau régional de la Banque africaine de développement (BAD) pour l’Afrique centrale va procéder, ce lundi 31 juillet en visioconférence, au lancement des Perspectives économiques du Groupe de la BAD pour l’Afrique centrale 2023.

Le rapport Perspectives économiques présente l’état actuel du développement économique et social en Afrique centrale et projette les perspectives d’une analyse comparative à la fois dans le temps et entre les pays.

Il répond également à la question centrale de la participation du secteur privé au financement climatique dans la région et le capital naturel dont regorge la région, comme option additionnelle pour combler le déficit de financement climatique et la transition vers la croissance verte.

Participeront à la visioconférence les gouverneurs de la BAD pour les pays de la région, notamment le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo et le Tchad.

Seront aussi présents des autorités régionales (zones de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale et de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale), le vice-président de la Banque et économiste en chef, Kevin C. Urama, le directeur général de la Banque pour l’Afrique centrale, Serge N’Guessan, des responsables pays de la région et des acteurs non-étatiques des pays d’Afrique centrale.