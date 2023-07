Le Soudan prolonge la fermeture de son espace aérien jusqu’à la mi-août 2023 

Les autorités soudanaises ont décidé la prolongation de la fermeture de l’espace aérien du Soudan aux vols ordinaires, jusqu’au 15 août 2023, dans le sillage de la guerre qui se poursuit depuis le 15 avril 2023 dans le pays.

Plusieurs fois prorogée, cette fermeture s’applique à tous les vols, sauf à ceux d’aide humanitaire et d’évacuation urgente, d’après la note publiée ce lundi 31 juillet, par l’Autorité de l’aviation civile du Soudan.

Cette prorogation illustre la crispation de la situation au Soudan, sans perspective de dialogue pour une sortie de crise rapide et à l’amiable. Le week-end écoulé, les combats étaient encore très intenses dans et autour de la capitale, Khartoum, entre l’Armée nationale et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

Le dernier effort de dialogue entre les belligérants qui se tenait à Djeddah, en Arabie Saoudite, s’est achevé en queue de poisson la semaine dernière, l’Armée soudanaise ayant dénoncé des blocages sur plusieurs sujets qui empêchent les discussions d’avancer.