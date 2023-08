Forum RDC-Angola : Kinshasa et Luanda optent pour un partenariat économique fructueux

La capitale de la République démocratique du Congo (RDC), Kinshasa, abrite du 31 juillet au 1er août, la première édition du Forum économique RDC-Angola, autour du thème «Partenariat économique pour une croissance partagée».

Organisé par les ministères de l’économie des deux pays, la rencontre a été ouverte par le Premier ministre congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, qui a noté que cet évènement concrétise la volonté du président congolais, Félix Tshisekedi et angolais, Joao Lourenço, de rapprocher davantage leurs pays sur le plan économique et dans d’autres domaines.

Selon un communiqué du ministère congolais de l’Economie nationale, ces assises devraient permettre aux participants «de débattre sur les opportunités de construire un partenariat stratégique mutuellement bénéfique entre ces deux pays frères, simultanément avec une exposition des produits et services fabriqués localement, de part et d’autre».

Les différents intervenants ce lundi 31 juillet, ont plaidé pour un renforcement de la coopération qui soit non seulement profitable à chacun des pays, mais aussi un appui pour l’intégration économique de l’Afrique centrale, voire de l’Afrique subsaharienne.

Le «Forum porte en lui-même l’ambition de poser le socle de l’intégration régionale», a assuré dans son allocution, le ministre congolais de l’Economie nationale, Vital Kamerhe.

Il a estimé que «la RDC et l’Angola, pays voisins, pays frères unis par une même histoire et les mêmes traditions, se doivent de se retrouver, dépouillés de toutes les distances que les tragédies ont installé depuis longtemps» pour poursuivre «le chemin» que leurs «ancêtres avaient jadis tracé».

Son homologue angolais, Mario Augusto Caetano Joâo, a renchéri dans le même sens, soulignant que «ce forum est bénéfique, non seulement pour les deux pays frères et amis, mais aussi pour toute l’Afrique».

Pour lui, son pays qui est «frontalier à la RDC, doit profiter du vaste marché qu’offre la densité de la population congolaise en saisissant les opportunités d’investissement notamment dans le domaine de l’énergie, de l’agriculture, de la pêche, de la santé et des produits pharmaceutiques».

Le Forum a réuni des décideurs, experts et opérateurs économiques des deux Etats. Les opportunités d’affaires, les investissements croisés entre les deux pays, les infrastructures transfrontalières et le développement du secteur économique, la circulation des biens et des personnes, sont autant de sujets sur lesquels portent les réflexions des participants au forum de Kinshasa.