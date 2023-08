L’ONU appelle à la tenue en urgence au Soudan du Sud, des élections dans les délais impartis

Le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU et Chef de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS), Nicholas Haysom a invité, mercredi au cours d’un point de presse à Juba, les dirigeants politiques sud-soudanais à prendre des décisions critiques de toute urgence afin de garantir le respect de la date butoir de décembre 2024 pour la tenue des élections générales.

«Alors qu’il ne reste que 17 mois pour respecter les échéances de la feuille de route avant les élections de 2024, je répète ce que j’ai dit lors d’une précédente conférence de presse, à savoir que l’année 2023 est une année décisive», a-t-il affirmé.

Nicholas Haysom a aussi insisté sur la nécessité de tenir des élections libres et crédibles, en déclarant qu’«il ne suffit pas d’organiser des élections : la crédibilité, la transparence et l’inclusivité du processus sont les garants de la légitimité».

Cela implique, selon lui, «que les partis politiques puissent s’enregistrer et faire campagne librement et une société civile qui servira de bras armé pour l’éducation civique et agira en tant qu’observateur du processus. Cela inclut des médias qui peuvent rendre compte du processus et donner de l’espace à la diversité des voix et des opinions pour que les électeurs puissent faire des choix éclairés».

Le représentant spécial a fait comprendre que le soutien continu de la communauté internationale peut être garanti si Juba prend urgemment des décisions clés.

Il a salué, dans la foulée, les derniers progrès dans l’application de l’Accord de paix, dont la création d’un groupe de travail conjoint dirigé par le gouvernement sur le processus de rédaction de la constitution et le processus électoral, ainsi que l’examen au Parlement de la loi relative aux élections nationales. Haysom a enfin réitéré le plein appui de l’ONU au peuple du Soudan du Sud et à la transition prévue par l’Accord de paix.