Coup d’Etat au Niger : La Banque mondiale suspend ses déboursements «jusqu’au nouvel ordre»

La Banque mondiale (BM) a suspendu les déboursements «pour toutes ses opérations et jusqu’à nouvel ordre» à destination du Niger, a annoncé ce mercredi 2 août par BAD dans un communiqué, une semaine après le coup d’Etat militaire ayant renversé le Président élu, Mohamed Bazoum.

«Nous sommes alarmés par les efforts déployés pour renverser le Gouvernement démocratiquement élu du Niger. En conséquence, la Banque mondiale a suspendu les déboursements pour toutes ses opérations et jusqu’à nouvel ordre», s’est expliquée l’institution, ajoutant qu’elle surveillait « avec attention » l’évolution de la situation sur place.

Un coup d’Etat au Niger, mené par le général Abdourahamane Tiani a renversé le Président élu, Mohamed Bazoum la semaine dernière.

La Banque Mondiale a dépensé au Niger 1,5 milliard de dollars en 2022 dans divers programmes d’aide et avait jusqu’ici versé au Niger, 730 millions de dollars depuis le début de cette année 2023, selon des chiffres de l’institution.

Le Niger est l’un des pays les plus pauvres du monde, en dépit de ses ressources en uranium exploité notamment par des sociétés françaises. Miné par les attaques de groupes liés à l’Etat islamique et à Al-Qaïda, il est le troisième pays de la région du Sahel, à subir un coup d’Etat depuis 2020 après le Mali et le Burkina Faso.