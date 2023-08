Mali: Une influenceuse condamnée à un an de prison ferme pour «outrage au colonel Goïta»

Une influenceuse malienne a été condamnée ce mercredi 2 août, à un an de prison ferme et à un million de Fcfa (1.500 euros) d’amende après s’en être prise durement aux militaires au pouvoir à Bamako et à leur «échec» face à l’insécurité et à l’inflation nationales.

Rokia Doumbia, connue au Mali pour son engagement contre la vie chère et très suivie sur les réseaux sociaux, était poursuivie pour «outrage au Chef de l’Etat, incitation à la révolte et trouble à l’ordre public par l’usage des technologies de l’information et de la communication».

«Sous votre gouvernance, ça ne va pas», avait-elle lancé en mars 2023 dans un « live » sur TikTok à l’adresse du Chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, avant d’être écrouée.

«Cette transition est un échec avec 0% de résultats. Je ne donnerais même pas 1%, mais 0%», avait-elle asséné, assurant qu’«aucun Malien ne vit en paix, l’insécurité gagne du terrain partout».

Les voix discordantes peinent à se faire entendre au Mali depuis le 18 août 2020, au risque d’être inquiétées par les forces de sécurité et la justice, dans un pays sahélien confronté à des violences multiformes, dont des attaques jihadistes qui se sont propagés au Burkina et au Niger voisins.