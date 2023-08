Gabon-Elections 2023 : Un bulletin unique pour la présidentielle et les législatives (CGE)

Le vote lors des élections générales du 26 août prochain au Gabon se fera avec un bulletin unique pour ce qui concerne la présidentielle et les législatives, d’après les modalités exposées en début de semaine, par la Commission électorale (CGE).

Dans une déclaration à la presse ce mardi 1er août, le président de la CGE, Michel Stéphane Bonda a expliqué que ce mode de vote a été choisi car il facilite le système électoral et permet de contourner les «lacunes» susceptibles d’entraver le déroulement des prochaines élections.

«Un bulletin unique pour l’élection du Président de la République et des députés à l’Assemblée nationale, relevant ainsi d’un scrutin uninominal, et un bulletin distinct pour l’élection des membres des conseils municipaux et départementaux…», a donc précisé la CGE.

La proposition est transmise au Gouvernement pour la valider ou la rejeter avant le début de la campagne électorale le 11 août courant.