L’Angola et Cuba scellent de nouveaux accords de coopération

Le Président cubain, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez achève ce mardi 22 août, une visite de travail de 72 heures en Angola, consacrée essentiellement au renforcement des liens bilatéraux entre les deux pays.

Le séjour du dirigeant cubain en terre angolaise a été marqué par la signature de plusieurs accords de coopération dont un dans le secteur du tourisme et un autre entre l’Agence de réglementation des médicaments (ARMED) de l’Angola et le Centre national de contrôle des médicaments, des équipements et des dispositifs médicaux à Cuba.

Les deux parties ont également signé un protocole d’accord pour la promotion des investissements entre la Société de développement de la zone économique spéciale de Luanda/Bengo et Bureau Mariel.

Ce lundi 21 août, le Président du pays hôte, João Lourenço, a eu un tête-à-tête avec son homologue cubain à Luanda, la capitale. A cette occasion, le président cubain Mario Díaz-Canel Bermúdez a invité son homologue angolais à prendre part au Sommet du Groupe des «77+Chine» prévu du 15 au 16 septembre 2023 à La Havane, la capitale de Cuba.