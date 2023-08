La lutte anti-terrorisme en Somalie passe par la suspension de certains réseaux sociaux

La Somalie donne un coup de balai dans son paysage numérique, en interdisant ce lundi 21 août, les plateformes TikTok, Telegram et 1XBET sur son territoire.

Les autorités somaliennes reprochent à ces plateformes très utilisées dans le pays, d’être des canaux usités par des terroristes et des «groupes répandant l’immoralité» afin de «diffuser des images et vidéos violentes et tromper l’opinion».

Pour le ministère somalien des Communications et de la Technologie, fermer l’accès à ces plateformes était primordiale afin «d’accélérer la guerre (…) contre les terroristes qui ont fait couler le sang du peuple de la Somalie».

Les forces de sécurité somaliennes s’apprêtent d’ailleurs à lancer la seconde phase de leurs opérations militaires contre les rebelles du groupe «Al-Shebab» dans le sud du pays.

Outre le côté sécuritaire, ces réseaux sociaux sont également censurés pour leurs contenus obscènes et dépravants où la nudité et les arnaques de tous genres sont monnaies courantes, contrairement aux valeurs éthiques et morales prônées en Somalie, précise la même source.