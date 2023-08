La Chine exporte plus qu’elle n’importe du continent africain, dont  Pretoria est son meilleur partenaire économique en 2023

Les douanes chinoises ont publié ce mercredi 23 août, les chiffres officiels des échanges commerciaux entre la Chine et les pays africains durant les sept premiers mois de l’année 2023, lesquels chiffres projettent respectivement l’Afrique du Sud, le Nigeria et l’Angola en tête du classement des pays qui échangent le plus avec l’Empire du milieu.

Les échanges commerciaux avec l’Afrique du Sud sont en hausse de 10,5% sur un an, soit l’équivalent de 19,9% de l’ensemble des échanges de la Chine avec l’Afrique, indique l’Administration générale chinoise des douanes, précisant que dans l’ensemble, les échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique ont augmenté de 7,4% entre janvier et juillet 2023 pour une valeur estimée à environ 158,36 milliards de dollars US.

Le commerce bilatéral Chine-Afrique sur toute l’année 2022 avait également connu une progression de 14,8%. La balance commerciale entre les deux partenaires demeure toujours déficitaire pour l’Afrique alors que les exportations chinoises vers le continent noir sont largement dominantes.

Les exportations chinoises de navires, d’automobiles, de produits mécaniques et électriques vers l’Afrique équivalent à «50,1% du volume de ce commerce bilatéral», selon les statistiques officielles. Les Africains de leur côté exportent majoritairement vers la Chine le pétrole brut, des minerais en métal, du sable minéralisé et des produits agricoles.