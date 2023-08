L’exécutif tunisien déclare la guerre aux fake news et à la cybercriminalité

Le gouvernement tunisien s’est engagé ce mercredi 23 août, à lutter de manière plus proactive contre les fake news et la cybercriminalité.

Au terme d’une séance de travail avec le Président Kais Saied, plusieurs ministères tunisiens ont annoncé avoir enclenché des «poursuites judiciaires pour démasquer les personnes qui gèrent des pages, des comptes ou encore des groupes électroniques qui ne font que produire, diffuser et publier de fausses informations pour le dénigrement, la diffamation et pour porter atteinte à autrui et à la sécurité publique» en Tunisie.

Il s’agit des ministères de l’Intérieur, de la Justice et des Technologies de communication. L’exécutif tunisien a émis dans le même sens l’avertissement selon lequel «toute personne qui diffuse ou partage tout contenu publié par ces groupes et pages précités sera, à son tour, poursuivie. La liste des pages et groupes concernés sera bientôt rendue publique».

Les tensions politiques en Tunisie consécutives à la confiscation de plusieurs pouvoirs par le Président Saied depuis juillet 2021 à travers l’opérationnalisation de plusieurs réformes ont donné un coup de fouet à l’outrecuidance de plusieurs militants et sympathisants de l’opposition tunisienne ces derniers mois.