Palestine :La Princesse Lalla Hasnaa à Rabat, les enfants maqdessis participant à des colonies de vacances au Maroc

La Princesse Lalla Hasnaa a reçu ce samedi au Palais des Hôtes à Rabat, les enfants maqdessis participant à la 14ème édition des colonies de vacances organisées par l’Agence Bayt Mal Al-Qods.

Placée sous le Haut Patronage du Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, cette initiative de Bayt Mal Al Qods reflète le soutien constant du Souverain marocain à la ville Sainte et à ses habitants.

Elle s’inscrit aussi dans le cadre des actions de l’Agence Bayt Mal Al-Qods, dédiées à soutenir la ville sainte d’Al Qods et ses habitants à travers de multiples projets ayant un impact conséquent sur les maqdessis, notamment les femmes, les enfants et les personnes en situation difficile.

A cette occasion, la Princesse Lalla Hasnaa a posé pour une photo souvenir avec les enfants maqdessis participant à cette colonie de vacances et leurs encadrants.

Depuis son lancement en 2008, le programme des colonies de vacances de l’Agence Bayt Mal Al-Qods qui souffle sa 14ème bougie, a bénéficié jusqu’à cette date, à quelques 700 enfants issus de différents quartiers de la ville sainte d’Al-Qods.

Accompagnés de 70 encadrants palestiniens venus de la ville sainte, ces enfants ont pu ainsi visiter différentes régions du Royaume et constater par eux-mêmes la force de la solidarité des Marocains avec les Palestiniens.

Baptisée « Marche Verte », cette 14ème édition des colonies de vacances, organisée du 10 au 26 août, a bénéficié, à l’instar des précédentes éditions, à des filles et garçons maqdessis âgés de 11 à 14 ans.