L’UA déplore la mort d’au moins 74 personnes dans un incendie «dévastateur» à Johannesburg

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a déploré ce jeudi sur Twitter, un «incendie dévastateur» ayant fait au moins 74 morts à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Douze enfants ont péri dans le violent incendie qui a fait au moins 74 morts et ravagé un immeuble du centre de la capitale économique sud-africaine, Johannesburg dans la nuit de mercredi à jeudi, selon un dernier bilan officiel.

Le Président Cyril Ramaphosa a qualifié d’«immense tragédie» ce sinistre qui se classe parmi les incendies d’immeubles les plus meurtriers au monde au cours des vingt dernières années et dont le bilan dépasse désormais celui de la Grenfell Tower (72 morts) en juin 2017 à Londres.

Le patron de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus et le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky ont également évoqué une «tragédie».

L’origine du sinistre survenu dans un bâtiment délabré de quatre étages, occupé illégalement, n’a pas encore été établie. Mais un membre du comité du maire de la ville en charge de la sécurité publique, Mgcini Tshwaku, a estimé qu’un éclairage à la bougie en était probablement la cause.

Selon plusieurs témoignages, de nombreux migrants «étrangers» occupaient l’immeuble. En décembre dernier, l’explosion d’un camion-citerne près de Johannesburg avait tué 34 personnes, tandis qu’en juin, des flammes ont ravagé un immeuble délabré et tué deux enfants de moins de 10 ans restés bloqués dans un appartement.