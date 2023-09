Crise au Soudan : Le HCR et des ONG sollicitent 1 milliard de dollars pour apporter aide et assistance aux réfugiés

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et 64 organisations humanitaires et de la Société civile ont sollicité un milliard de dollars «pour fournir l’aide et la protection essentielles à plus de 1,8 million de personnes qui risquent de fuir le conflit en cours au Soudan et de rejoindre cinq pays voisins d’ici la fin de 2023», a indiqué ce 4 septembre le HCR, dans un communiqué de presse.

Selon cet organisme onusien, plus d’un million de réfugiés, de rapatriés et de ressortissants de pays tiers ont déjà quitté le Soudan.

«La crise a déclenché un besoin urgent d’aide humanitaire, car les personnes atteignant les zones frontalières reculées sont confrontées à des situations déplorables en raison du manque de services, d’infrastructures médiocres et de difficultés d’accès», a déclaré Mamadou Dian Balde, le coordinateur régional du HCR pour les réfugiés au Soudan.

Les besoins essentiels de ces réfugiés, selon le HCR, englobent notamment l’eau, la nourriture, l’hébergement, les soins de santé, l’aide financière, du matériel de secours de base et des services de protection.

Le Soudan est ravagé, depuis le 15 avril, par des affrontements entre l’Armée et le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (FSR), un conflit qui a fait depuis son début le 15 avril dernier, plus de 3.000 morts et des milliers de blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Selon les estimations des Nations Unies, près de 4,8 millions de personnes ont été déplacées par ce conflit qui sévit actuellement au Soudan. Un Plan régional d’intervention d’urgence pour les réfugiés du Soudan a été annoncé en mai 2023 pour faire face à l’augmentation significative et continue des déplacements de populations hors du Soudan. Malgré leur croissance exponentielle, seuls 20% des besoins accrus ont été satisfaits, s’alarme le HCR.