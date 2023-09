La CEDEAO va valider à Lomé 14 projets de règlements techniques relatifs à 4 chaînes de valeurs

Les membres du Comité communautaire de réglementation technique (CCRT/ECOREG) des Etats membres de la CEDEAO tiennent une réunion, du 4 au 6 septembre à Lomé (Togo), pour valider 14 projets de règlements d’application relatifs à quatre chaînes de valeurs et ce, dans le cadre de la mise en œuvre du «Projet Compétitivité et Infrastructure Qualité de l’Afrique de l’Ouest» (WACQIP).

Cette réunion régionale organisée par la Commission de la CEDEAO avec l’appui financier de l’Union européenne (UE) permettra de valider quatre chaînes de valeurs. Notamment des chaines mangue; manioc; textile et habillement et des Technologies de l’information et de la communication (TIC).

A l’ouverture des travaux, le directeur de l’Industrie de la CEDEAO, Lassane Kabore a indiqué que la coopération entre les pays sur le continent africain ainsi que dans l’espace CEDEAO s’avère nécessaire en vue de rapprocher les exigences en matière de réglementation technique pour faciliter la libre circulation des produits dans l’espace communautaire et sur le continent africain.

Cette réunion permettra spécifiquement de valider 2 projets de règlements techniques de la CEDEAO avec le Groupe de travail d’harmonisation technique (GTTH) 1 «Mangue» relatifs à la définition des spécifications techniques pour la mangue fraîche et la pulpe/purée de mangue dans l’espace CEDEAO.

Quatre projets avec le GTTH 2 «Manioc et produits dérivés» sur le dosage des pesticides et des métaux lourds dans le manioc et ses dérivés, la définition des procédures d’inspection et de contrôle qualité pour la certification des systèmes de production et la définition des exigences environnementales seront également approuvés.

Concernant la chaine de valeur «Textiles et habillements», 4 projets de règlements techniques de la CEDEAO avec le GTTH 3 seront pris en compte.