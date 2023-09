L’EAC proroge de trois mois supplémentaires la mission de sa Force régionale en RDC

La Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) vient de prolonger jusqu’en décembre 2023 le mandat de sa mission militaire chargée de combattre les milices en République Démocratique du Congo (RDC).

La résolution a été votée ce mardi 5 septembre lors du 22ème Sommet Extraordinaire des Chefs d’Etat de la CAE, organisé en marge du Sommet Africain sur le Climat à Nairobi, la capitale du Kenya.

Cette mission devrait prendre fin officiellement le 08 septembre 2023, mais les Chefs d’Etat des sept pays de la CAE, ont décidé de lui accorder trois mois supplémentaires, allant du 9 septembre au 8 décembre 2023.

Déployée pour aider les forces congolaises à repousser l’avancée des rebelles dans l’Est de la RDC, la Force Régionale de la CAE n’a eu jusqu’ici aucun effet probant sur ce combat, tout comme les dispositifs militaires engagés par l’Etat congolais dans cette partie de son territoire national.

Dans le pays, les avis sont de plus en plus hostiles à la présence des forces armées étrangères en RDC, dans la mesure où les milices continuent de progresser et de commettre des crimes à travers le pays.