La production d’or au Burkina Faso a atteint 57 tonnes en 2022

Les autorités du Burkina Faso ont annoncé, mardi 5 septembre, que la production nationale de l’or s’est élevée à 57,645 tonnes d’or en 2022.

«A la date du 31 décembre 2022, notre pays comptait treize mines d’or et une mine de zinc, dont quatre sont en arrêt, pour une production totale de 57,645 tonnes d’or et de 46,789 tonnes de zinc», a indiqué lors d’une conférence de presse, le secrétaire général du ministère burkinabè de l’Energie, des Mines et des Carrières, Jean-Baptiste Kaboré.

Les recettes des exportations liées au secteur minier, a-t-il ajouté, sont passées de 4 milliards de dollars en 2021 à 4,6 milliards de dollars en 2022.

Kaboré a annoncé à la même occasion, la tenue de la 5ème édition de la Semaine des activités minières d’Afrique de l’Ouest (SAMAO) du 28 au 30 septembre à Ouagadougou, la capitale.

Organisé sous le thème «Exploitation minière en Afrique : quelle stratégie pour impacter le développement des économies locales ?», cet évènement international devrait réunir plus de 2.000 participants dont des experts, investisseurs et chercheurs.

Le Burkina Faso est l’un des plus grands producteurs d’or en Afrique de l’Ouest, mais le pays est secoué par de nombreuses attaques terroristes qui obligent certaines compagnies minières, voire des mineurs artisanaux, à suspendre leurs activités.

La junte au pouvoir dit ne ménager aucun effort pour mettre hors d’état de nuire les groupes armés responsables de ces attaques, et permettre ainsi le développement de différents secteurs d’activités impactés par l’insécurité.