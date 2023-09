L’Afrique du Sud confrontée à une épidémie de grippe aviaire

Plusieurs cas d’infection de poulets par les virus H5 et H7 de la grippe aviaire hautement pathogène, ont été signalés dans cinq des neuf provinces de l’Afrique du Sud, ont annoncé ce mardi 26 septembre, les autorités de Pretoria.

Le ministère sud-africain de l’Agriculture, du Développement rural et de la Réforme agraire a déclaré, dans un communiqué, que 50 foyers de grippe aviaire hautement pathogène de type H7 et 10 foyers de grippe aviaire hautement pathogène de type H5 avaient été signalés à la date du 21 septembre.

À ce jour, des millions de poulets d’élevage ont été abattus et des centaines de milliers sont morts des suites de ces infections.

Face aux foyers de grippe aviaire de types H7 et H5, le ministère a exhorté les éleveurs à renforcer les mesures de biosécurité dans leurs exploitations. «Les mesures de base doivent viser à empêcher tout contact avec les oiseaux des champs, y compris avec leurs matières fécales qui peuvent être véhiculées dans les bottes et dans les équipements», a conseillé le ministère.

Quantum Foods, l’un des poids lourds du marché, déplore des pertes dans ses élevages allant jusqu’à 5,3 millions de dollars (4,9 millions d’euros), soit deux millions de poulets morts à cause du virus. Précédemment déjà, Astral, le plus gros producteur de poulets, avait annoncé une pénurie d’œufs.

Le ministère de l’Agriculture a facilité l’importation d’œufs fécondés pour l’industrie du poulet de chair; une demande similaire pour des œufs destinés à la consommation sera prise en compte le cas échéant, selon le communiqué.

L’Afrique du Sud est l’un des leaders du marché de la volaille sur le continent africain. Les premiers cas de grippe aviaire dans des élevages commerciaux sont apparus cette année 2023 en avril, selon l’Association sud-africaine de l’aviculture.