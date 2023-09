Les échanges entre la Chine et le Togo ont atteint 2,3 milliards de dollars, en augmentant de 14% entre 2022 et 2023 (Officiel)

A l’occasion de la commémoration par anticipation ce 26 septembre à Lomé de la fête nationale chinoise, l’ambassadeur de Chine à Lomé, Chao Weidong, a livré une photographie du volume des échanges en cours entre son pays et la République togolaise.

«Le volume des échanges entre Lomé et Pékin a atteint 2,3 milliards de dollars entre 2022 et 2023, soit une augmentation de 14%. La Chine sera toujours un ami et un partenaire du Togo sur la voie du développement pour porter leur partenariat à un niveau élevé», a informé le diplomate Chao Weidong. Les deux pays célèbrent en ce mois de septembre 2023 le 51è anniversaire de leur coopération qui embrasse une grande variété de secteurs.

Pékin a en outre salué ce 26 septembre la position pacifique du Togo sur les questions régionales de paix, et s’engage à appuyer la diplomatie togolaise dans ce sens: «Le Togo a accompli des exploits sur divers plans (société, sécuritaire, etc.) ces derniers mois. C’est un pays de paix qui tient à faire des médiations pour favoriser la paix. La Chine restera engagée aux côtés du Togo pour défendre sa sécurité et sûreté à l’échelle locale et régionale», a assuré le diplomate Chao Weidong.

Plusieurs officiels togolais et divers diplomates de plusieurs pays ont pris part à la célébration par anticipation de la fête nationale chinoise ce 26 septembre à Lomé.