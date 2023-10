Présidentielle 2023 en RDC: Dr Denis Mukwege entre dans la course 

Le docteur Denis Mukwege s’est finalement décidé à briguer la magistrature suprême lors des élections générales de décembre 2023 en République démocratique du Congo (RDC).

Le Prix Nobel de la Paix a en effet annoncé officiellement sa candidature ce lundi 02 août, à 06 jours de la clôture du dépôt des dossiers pour l’élection du Président de la République. «J’accepte d’être votre candidat à la Présidence de la République», a déclaré Dr Denis Mukwege dans une allocution prononcée devant ses sympathisants. En «citoyen révolté», le célèbre gynécologue affirme que la RDC «va très mal et que nous ne pouvons pas attendre pour agir (…), demain ce sera tard, c’est aujourd’hui, c’est pourquoi je suis prêt, et que j’y vais maintenant».

Plusieurs sympathisants de Dr Mukwege s’étaient rendus à son hôpital le 17 septembre dernier pour l’appeler à se porter candidat à l’élection présidentielle prévue le 20 décembre 2023. Ces Congolais lui avaient remis un chèque 100.000 dollars couvrant la caution de candidature ainsi qu’une liste de parrainage avec 400.000 signatures, nécessaires pour le dossier à déposer à la CENI avant le 08 octobre courant.

L’influent gynécologue est très connu en RDC et à l’international pour son engagement contre les injustices et en faveur du bien-être social des populations. Il est l’une des voix les plus critiques de la politique congolaise. Notamment en matière de droits humains et de sécurité.