L’OMS recommande un second vaccin contre le paludisme 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé ce lundi 2 octobre l’utilisation d’un second vaccin contre le paludisme.

«Aujourd’hui, j’ai le grand plaisir d’annoncer que l’OMS recommande un deuxième vaccin appelé R21/Matrix-M pour prévenir le paludisme chez les enfants exposés au risque de contracter la maladie», a affirmé le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ce nouveau vaccin anti-paludisme arrive deux ans après le RTS,S, le tout premier vaccin au monde contre cette maladie potentiellement mortelle transmise à l’homme par certains moustiques.

Le nouveau vaccin R21/Matrix-M est développé par l’Université britannique d’Oxford. Le patron de l’OMS a expliqué ce 2 octobre que ses experts examinent actuellement le vaccin «en vue de sa pré-qualification qui est le sceau d’approbation de l’OMS, ce qui «permettra à GAVI (Alliance mondiale pour les vaccins) et à l’UNICEF d’acheter le vaccin auprès des fabricants».

Le produit est attendu pour le second semestre de 2024 à un prix compris entre 2 et 4 dollars US, selon l’OMS.