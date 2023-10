Des législateurs demandent la fin du «WorldCoin» au Kenya 

Suspendu au Kenya il y a deux mois en attendant une enquête sur sa légalité, le projet de crypto-monnaie WorldCoin pourrait être totalement éjecté du pays.

C’est du moins la volonté d’un panel de parlementaires kényans qui vient de saisir le régulateur national des technologies de l’information afin de mettre fin aux opérations du WordCoin dans le pays jusqu’à ce que des réglementations plus strictes soient mises en place.

Dans un rapport produit ce lundi 2 octobre, le groupe ad hoc composé de 18 législateurs suggère de «désactiver les plates-formes virtuelles de Tools for Humanity Corp et Tools for Humanity GmbH Germany (WorldCoin), y compris la mise sur liste noire des adresses IP des sites Web connexes».

Fondée par le PDG d’OpenAI, Sam Altman, WorldCoin est arrivée au Kenya fin juillet 2023 et propose aux populations locales de leur offrir des jetons gratuits de crypto-monnaie en échange de leurs scans de l’iris. Les jetons valent environ 54 dollars américains. Le bitcoin étant reconnu comme monnaie officielle dans ce pays, le projet a rencontré un franc succès auprès des populations, suscitant l’inquiétude des autorités.