Côte d’Ivoire : Le Port autonome de San Pedro remporte le Prix de la gouvernance ou Super prix 2023

Le Port autonome de San Pedro (PASP) en Côte d’Ivoire a décroché, mercredi, le Prix de la gouvernance ou Super prix 2023, après s’être vu attribué le premier Prix de la performance économique et financière des entreprises commerciales secteur marchand et le 3ème prix de l’efficacité du conseil d’administration, rapporte un communiqué publié jeudi sur le site du gouvernement.

La cérémonie de la 5e édition du Prix d’excellence de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques a été présidée par le ministre du Budget et du Portefeuille de l’État, Moussa Sanogo, à la Patinoire du Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan.

Les autres lauréats de cette édition sont la SODEXAM qui a remporté le premier Prix de la performance économique et financière des entreprises non commerciales, dans la catégorie secteur non marchand, et l’Office national de l’eau potable (ONEP) à qui a été attribué le Prix de l’efficacité du conseil d’administration, pour la troisième fois. La Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) a gagné le Prix d’encouragement.

Tout en félicitant les lauréats, le ministre Sanogo les a aussi exhortés à «garder le cap». Par ailleurs, il a encouragé les entreprises qui n’ont pas été primées à redoubler d’effort afin de figurer parmi les lauréats des prochaines éditions.

D’après ce responsable, le prix d’excellence contribue à la promotion de la bonne gouvernance au niveau des entreprises publiques, implémentée grâce à d’importantes réformes initiées dans ce sens par le ministère du Budget et du Portefeuille de l’État.

En témoigne, poursuit-il, l’orientation haussière des résultats, y compris au niveau des sociétés à participation publique minoritaire contrôlée par l’État.

Au niveau des entreprises publiques, notamment celles qui ont l’État comme unique actionnaire ou celles au sein desquelles l’État détient la majorité des parts sociales, «les effets positifs se sont traduits par une hausse de 52% du résultat net cumulé, qui est passé de 58,43 milliards Fcfa en 2021 à 88,93 milliards Fcfa en 2022», précise-t-il.

Le ministre a toutefois interpellé sur le fait que si «du chemin a été parcouru, il n’en demeure pas moins que les défis et chantiers qui se dressent devant sont encore nombreux», au regard de l’objectif visé.