Transition au Gabon: Oligui Nguema a effectué son 4è déplacement présidentiel au Tchad au nom de la proximité diplomatique

Brice C. Oligui Nguema, Président de la Transition au Gabon, a poursuivi ce 09 octobre la démarche du rapprochement de son pays de ses voisins directs d’Afrique centrale en se déplaçant au Tchad à la tête d’une délégation officielle.

«J’ai échangé avec le général Mahamat Idriss Déby Itno ce 09 octobre. Nos discussions, qui ont porté sur nos intérêts communs et sur la coopération bilatérale entre le Gabon et le Tchad, ont révélé une volonté partagée de renforcer les liens entre nos deux pays. Ensemble, nous sommes résolus à renforcer notre collaboration pour stimuler le développement et la croissance en Afrique centrale», a informé dans la matinée de ce 10 octobre le général Oligiui Nguema. Les échanges présidentiels ont eu pour cadre le Palais Toumaï dans la capitale tchadienne.

C’est le 4è déplacement présidentiel effectué par le général de brigade Oligui Nguema en terre étrangère depuis sa prestation de serment le 4 septembre dernier. Il s’est déjà rendu en Guinée équatoriale, au Congo-Brazzaville et en Centrafrique pour renforcer les liens d’amitié et de coopération de Libreville avec ces Etats d’une part. Et d’autre part pour expliquer à leurs dirigeants le sens profond du putsch du 30 aout 2023.

Quelques jours après la prise du pouvoir par le CTRI (Comité pour la transition et la restauration des institutions), N’Djamena avait été l’une des premières capitales d’Afrique centrale à avoir envoyé un émissaire à Libreville pour prendre le pouls de la nouvelle donne politique.

Ces déplacements présidentiels interviennent au moment où en interne, le CTRI poursuit sa lutte acharnée contre la corruption. Le 06 octobre dernier, «un chèque de 7,2 milliards de FCFA, ainsi que des véhicules saisis dans le cadre d’une opération menée par le CTRI, notamment la confiscation de biens mal acquis» ont été remis au Premier ministre gabonais par O. Nguema. «Je reste déterminé à lutter contre la corruption, à restaurer l’intégrité et la transparence dans la gestion des finances publiques. Des enquêtes approfondies sont en cours», a renforcé à la clé le dirigeant gabonais.