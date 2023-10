Maroc-Parlement : Le Roi préside à Rabat, l’ouverture de la session d’automne du parlement

Le Roi Mohammed VI a présidé vendredi après-midi au siège du parlement à Rabat, l’ouverture de la première session de la troisième année législative de la 11ème Législature.

A cette occasion, le Souverain a prononcé devant les membres deux chambres réunies du parlement, un discours qui s’est articulé sur les mesures prises pour atténuer l’impacte du violent séisme qui a endeuillé la région marocaine d’Al Haouz et la révision en cours, du Code de la famille (la Moudawana).

« L’épreuve a été terrible et la douleur incommensurable. De Tanger à Lagouira, d’Est en Ouest, nous tous, Roi et peuple, en avons été profondément meurtris (…). Si tout tremblement de terre entraîne inéluctablement son lot de destruction, nous sommes animés par la ferme volonté d’agir pour reconstruire», a souligné le Souverain, insistant sur « la nécessité de continuer d’apporter aide et assistance aux familles sinistrées, d’entreprendre avec célérité la mise à niveau et la reconstruction des zones touchées, de leur assurer les services de base ».

« Ce drame, ajoute le Souverain, livre un enseignement précieux : les valeurs authentiques de l’âme marocaine ont prévalu, celles-là mêmes qui ont toujours permis à notre pays de surmonter crises et adversités et qui nous confortent sans cesse dans notre détermination à poursuivre notre marche avec assurance et optimisme ».

«Ces valeurs nationales consacrées dans la Constitution, fédèrent tous les éléments constitutifs de l’identité marocaine authentique et tissent un lien d’ouverture et d’harmonie avec les idéaux universels», ajoute le Souverain, assurant que « la Nation marocaine s’est irréversiblement forgée autour de l’amour de la patrie et de l’attachement unanime à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale du pays ».

Le Roi Mohammed VI a par ailleurs abordé la révision du Code de la famille (la Moudawana), dont a été chargé le chef du gouvernement et qui s’inspire de ces valeurs nationales qui inscrivent la famille et les liens familiaux dans la sphère du sacré.

Et le Souverain de souligner qu’«une société saine s’érige sur le socle d’une famille saine et équilibrée. Corrélativement, si la famille se désagrège, la société perd inévitablement la boussole », c’est pourquoi, «Nous avons toujours tenu à sanctuariser la famille, en mettant en chantier de grands projets et des réformes majeures en sa faveur », citant notamment le chantier de généralisation de la protection sociale et l’opérationnalisation en fin d’année, du programme d’aide sociale directe.

« Concrétisant les valeurs de solidarité sociale que les Marocains portent dans leur ADN, Nous avons décidé de ne pas limiter ce dispositif aux seules allocations familiales, en veillant à en faire bénéficier également certaines franges nécessiteuses de la société notamment les enfants en âge de scolarité, les enfants en situation de handicap et les nouveau-nés ainsi que les familles pauvres et en situation de précarité, sans enfants en âge de scolarité, plus particulièrement aux ménages ayant à charge des personnes âgées.

Pour conclure, le Souverain a tenu à souligner que « la mise en œuvre de ce programme doit être un modèle de réussite et devra, de ce fait, être adossée au système de ciblage du Registre Social Unifié (RSU) et tirer pleinement profit de l’efficacité des nouvelles technologies ».