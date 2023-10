La présidence de la Côte d’Ivoire nomme un nouveau Premier ministre Robert Beugré Mambé

Le Président ivoirien, Alassane Ouattara, a procédé, lundi à Abidjan, à la nomination de Robert Beugré Mambé au poste de Premier ministre, Chef du gouvernement, d’après le décret de nomination lu par le Secrétaire général de la Présidence.

Un communiqué publié sur le site du gouvernement informe que Beugré Mambé était, depuis 2011, ministre gouverneur du District Autonome d’Abidjan. Il a été plusieurs fois Directeur de Cabinets ministériels et souvent sollicité par la Banque Mondiale sur des projets communautaires.

Il a également dirigé la Commission Electorale Indépendante (CEI) avant d’être nommé Gouverneur en charge de ramener la cohésion sociale et reconstruire le Grand Abidjan.

Liant le développement urbain au service de l’humain, Beugré Mambé s’est démarqué dans le cadre de la lutte contre la pauvreté à travers des projets sociaux-économiques d’agriculture périurbaine et d’agro-industrie et a institué le Prix Alassane Ouattara du Jeune Entrepreneur Emergent doté d’un fonds de 200 millions de FCFA par an.

Les autorités dressent un curriculum vitae diversement riche avec plusieurs autres fonctions assumées ou des mérites obtenus, aussi bien au niveau national qu’à l’international. Il a figuré en 2015 parmi «les 50 personnalités qui font la Côte d’Ivoire», d’après «Jeune Afrique l’Intelligent» et a été désigné Meilleur Africain ayant initié des actions de développement local en faveur des populations.

Agé de 71 ans, le nouveau Premier ministre succède à Patrick Achi, qui a dirigé le gouvernement du 19 avril 2021 au 6 octobre 2023. Il est invité à «proposer un gouvernement dans les meilleurs délais».

Ce changement à la tête du gouvernement intervient deux ans avant la prochaine élection présidentielle de fin 2025. Pour certains observateurs, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, au pouvoir) est le grand favori de ce scrutin, en raison surtout de son écrasante victoire aux élections locales de septembre dernier.