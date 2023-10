Sénégal : Ouverture à Diamniando, du Forum international sur le financement des projets ferroviaires en Afrique

La Société nationale des chemins de fer du Sénégal (CFS) a ouvert ce jeudi 19 octobre à Diamniadio, à 30 km de Dakar, le Forum international sur le financement des projets ferroviaires en Afrique, placé sous le thème «Financement des projets ferroviaires en Afrique: le Futur du rail en Afrique».

Organisée en partenariat avec l’Union internationale des chemins de fer, ce Forum marqué par la participation de près de cinq cents décideurs issus du milieu politique, de compagnies ferroviaires, du secteur industriel, d’organismes techniques et du secteur privé venus de plusieurs pays africains dont le Maroc, vise «à impulser et redynamiser le développement des chemins de fer en Afrique».

Il a pour objectifs d’encourager la prise en main du développement du transport ferroviaire en Afrique, de réunir et de mobiliser les parties prenantes du secteur ferroviaire, les décideurs politiques, les représentants des compagnies ferroviaires et de l’industrie, les organismes techniques, les experts ferroviaires, les économistes, les acteurs-clés du financement et d’identifier les grands projets d’investissement au niveau national et international.

Durant trois jours, les participants sont appelés à identifier les mécanismes de financement, de renforcer le partenariat public-privé et de développer la coopération entre les Etats à travers le soutien stratégique des projets à vocation régionale et sous-régionale, précisent les organisateurs de l’évènement.

Il est aussi attendu de ce Forum un guide sur le financement du ferroviaire et son importance dans la structuration du développement en Afrique.

Le forum sera clôturé par une «Déclaration dite de Dakar» qui s’articule autour de l’orientation des financements verts dans les projets en perspective visant la réalisation des Objectifs du développement durable.

Au menu de ce Forum figurent aussi des tables-rondes sur les opportunités d’investissement dans le ferroviaire en Afrique, des rencontres B to B et la signature d’accords et de conventions de partenariat.