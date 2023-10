Une épidémie de diphtérie en Guinée-Conakry fait une soixantaine de morts depuis juillet 2023 (OMS)

L’organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé ce jeudi 19 octobre, l’apparition d’une épidémie de diphtérie en Guinée-Conakry, ayant déjà occasionné la mort d’une cinquantaine de personnes depuis juillet 2023 dans la partie orientale du pays.

Sur le total des cas rapportés, 520 sont suspects et 18 confirmés avec 58 décès dont 13 parmi les cas confirmés et le taux de létalité sur l’ensemble des cas est de 11%, a indiqué l’OMS dans un communiqué.

La préfecture de Siguiri est la plus touchée, avec 510 cas. Les autres préfectures ayant rapporté des cas sont Mandiana (13 cas), Kankan (13 cas) et Kouroussa (2 cas).

La diphtérie est une maladie hautement contagieuse à prévention vaccinale qui est provoquée principalement par la bactérie Corynebacterium diphtheriae et peut être mortelle dans 5 à 10% des cas, le taux de mortalité étant plus élevé chez les jeunes enfants. La maladie peut être traitée par l’antitoxine diphtérique et au moyen d’antibiotiques.

Selon l’OMS, les centres de traitement de la Guinée n’ont pas la capacité en termes de ressources humaines et matérielles pour une prise en charge adéquate des cas infectés. Elle relève aussi l’insuffisance de la couverture vaccinale par l’anatoxine diphtérique, tétanique et coquelucheuse (DTC3), qui était en Guinée de 47% en 2022 et est restée inférieure à 50% depuis 2014.

«Ce taux est insuffisant pour atteindre la couverture de 80-85% nécessaire au maintien de la protection de la communauté», a prévenu l’OMS, notant que cette faiblesse chronique de la couverture vaccinale maintient le risque de diphtérie à un niveau élevé dans le pays.