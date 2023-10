Le Niger veut faire du secteur numérique un «véritable levier de développement économique et social» (Ministère)

Le Gouvernement de la transition au Niger ambitionne de faire du secteur digital un «véritable levier de développement économique et social», a déclaré le week-end écoulé le secrétaire général du ministère nigérien de la Communication, des Postes et de l’Economie numérique, Moustapha Tinao.

«Les ambitions du Gouvernement de la République du Niger en matière de développement des Technologies de l’Information et de la communication visent entre autres à démocratiser ces technologies en les rendant accessibles à tous, ce qui va concourir à l’atteinte des ODD et assurer l’accès de toutes et de tous à des services», a assuré Tinao en ouvrant les activités de célébration de la Journée mondiale du cryptage célébrée à Niamey par l’Association Internet Society, Chapitre du Niger.

Tinao a invité les entreprises ou administrations à «intégrer la culture digitale» soulignant que dans un monde toujours plus connecté marqué principalement par la prolifération des réseaux sociaux, des plates-formes technologiques, des sites web de tout genre, le digital devient la norme, une composante indispensable et attendue de l’offre de service.

La journée mondiale a été placée sous le thème central: «Le chiffrement des communications numériques au cœur de la protection des libertés individuelles et du droit d’informer».

Les secteurs des télécommunications au Niger connaissent une nette amélioration, avec un chiffre d’affaires de 278,6 milliards de FCFA en 2022. Soit une hausse de 4% de ses activités par rapport à 2021.

Le Niger est dirigé par une junte militaire après le renversement le président Mohamed Bazoum, élu en 2021.