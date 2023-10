Nigeria: La Cour suprême valide l’élection du président Bola Tinubu validée

La Cour suprême du Nigeria a «rejeté» ce jeudi 26 octobre, le recours déposé par l’opposition contre une décision de la Cour d’appel qui a récusé les accusations de fraude, de violation de la loi électorale et d’inéligibilité de Bola Tinubu dans la course à la magistrature suprême au Nigeria.

Le recours déposé par les candidats Atiku Abubakar (arrivé deuxième) et Peter Obi (arrivé troisième) a été rejeté par un panel de sept juges de la Cour suprême qui a également validé le jugement de la Cour d’appel à Abuja, ayant confirmé récemment l’élection de Bola Ahmed Tinubu «en tant que Président dûment élu de la République fédérale du Nigeria».

L’opposition avait accusé la Commission électorale nationale indépendante de fraudes et violations au profit de Tinubu, et l’équipe d’Atiku Abubakar a également cherché à prouver que ce dernier, candidat du parti « Congrès des progressistes » (APC) a présenté un faux certificat de l’Université d’Etat de Chicago lorsqu’il a déposé sa candidature à la présidentielle. L’APC a démenti ces affirmations.

Ancien gouverneur du richissime Etat de Lagos et candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu a remporté la dernière présidentielle en février 2023 avec 37% des suffrages, battant le candidat du Parti démocratique populaire (PDP) Atiku Abubakar (29%), et le candidat du Parti travailliste (LP) Peter Obi (25%), dans l’un des scrutins les plus serrés de l’histoire moderne du pays.

Le président Bola Tinubu a pris ses fonctions en mai 2023. Son gouvernement a engagé des réformes qui permettront selon ses dires, de soutenir la croissance de la première économie d’Afrique et d’attirer davantage d’investissements étrangers.

Le gouvernement fait face cependant à une inflation galopante des prix du carburant et des denrées alimentaires. Le nouveau Président doit aussi relever d’immenses défis en matière de sécurité en neutralisant notamment, l’insurrection jihadiste dans le Nord-est, des groupes criminels qui pratiquent des enlèvements de masse et une agitation séparatiste dans le Sud-est.