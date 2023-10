Côte d’Ivoire: Ouverture à Abidjan de la 11ème édition du Forum économique «CGECI Academy»

Le vice-président ivoirien, Tiémoko Meyliet Koné a ouvert ce 26 octobre à Abidjan, la onzième édition de la « CGECI Academy », le principal forum économique du secteur privé en Côte d’Ivoire, sous le thème : « Croissance durable des entreprises: Cap sur la compétitivité ».

Selon le vice-président ivoirien, les échanges qui auront cours pendant ce forum donneront l’opportunité de réfléchir à des partenariats «encore plus robustes» entre l’Etat de Côte d’Ivoire et le secteur privé.

Meyliet Koné a salué à cette occasion, l’action de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), assurant que cette organisation joue un «rôle majeur dans le dynamisme de l’économie ivoirienne».

«La CGECI Academy, loin d’être un forum économique, est une véritable plate-forme de réflexions permettant de renforcer le développement du secteur privé et le dialogue entre l’État et ce secteur», a pour sa part expliqué Souleymane Diarrassouba, le ministre ivoirien du Commerce, de l’industrie et de la Promotion des PME.

La cérémonie d’ouverture de ce forum économique a vu la présence des ex-présidents nigérian, Olesegun Obasanjo (Nigéria) et cap-verdien, Pedro Pires, ainsi que de l’ex-premier ministre éthiopien, Hailemariam Desalegn.

Un panel de haut niveau animé par ce trois personnalités sur la «Compétitivité des entreprises», a clôturé la cérémonie d’ouverture de la la onzième édition de la « CGECI Academy » 2023 qui prend fin ce vendredi 27 octobre.