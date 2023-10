Afrique du Sud: Cinq morts dans une fusillade au KwaZulu-Natal (Police)

Cinq personnes ont été tuées dans une fusillade survenue ce jeudi 26 octobre dans la province du KwaZulu-Natal, à l’est de l’Afrique du Sud, a annoncé la police locale.

«Les victimes, âgées d’une vingtaine d’années, ont été retrouvées avec des blessures par balle dans une maison du quartier d’Inanda, au nord de Durban (630 km de Pretoria)», a déclaré le porte-parole de la police provinciale, Jay Naicker.

Selon la police, les assaillants non identifiés ont pris pour cible les personnes qui se trouvaient dans la maison, tuant cinq hommes, alors qu’une sixième victime blessée a été transportée à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

«D’après les informations recueillies sur les lieux, la fusillade pourrait être liée à un règlement de compte entre des gangs impliqués dans le trafic de drogues», a signalé J. Naicker.

L’Afrique du Sud a l’un des taux de criminalité les plus élevés en Afrique et dans le monde. Les dernières statistiques de la police montrent une augmentation dans les différentes catégories de crimes, en particulier le meurtre, le viol, le détournement et l’enlèvement.

Lundi 23 octobre, sept dépouilles criblées de balles avaient été découvertes sous un pont ferroviaire traversant la ville de Durban. Un total de 6.228 personnes ont été assassinées au cours du deuxième trimestre 2023, dont 895 femmes, 293 enfants et 31 policiers, selon des chiffres de la police.

En juillet dernier, une vingtaine de camions ont été incendiés en Afrique du Sud, une mystérieuse série qualifiée de «sabotage économique» par le président Cyril Ramaphosa. En juillet 2021, une vague d’émeutes et de pillages avaient fait plus de 350 morts. Ces violences, les pires depuis la fin de l’apartheid, avaient été déclenchées au départ par l’incarcération de l’ancien Président Jacob Zuma, mais étaient également le signe d’un climat social et économique en berne.