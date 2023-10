Le FMI prévoit une croissance de 5,6 en 2023 au Bénin

Une équipe du Fonds monétaire international (FMI), qui a séjourné du 17 au 26 octobre à Cotonou, la capitale économique béninoise, a déclaré, à l’issue de sa mission, que l’activité économique au Bénin devrait connaitre une croissance de 5,6 % cette année 2023, contre les 6 % prévus auparavant, indique jeudi un communiqué du FMI.

La déclaration faite par le chef de l’équipe des experts du FMI, Constant Lonkeng, explique qu’«après un dynamisme de l’activité économique au cours du premier semestre, le Bénin fait face à deux nouveaux chocs d’envergure en lien avec la fermeture de la frontière avec le Niger, à la suite de sanctions à caractère régional sur ce pays, et certains changements de politique économique à la suite des élections au Nigeria».

Les perspectives de croissance au Bénin sont en revanche «sujettes à des risques importants, notamment une fermeture prolongée de la frontière avec le Niger, le resserrement des conditions de financement et l’avènement des chocs météorologiques».

Concernant loi de finances 2024, l’équipe du FMI a considéré que le projet de budget soumis au Parlement est conforme à l’objectif des autorités de converger vers la norme communautaire pour le déficit budgétaire de 3 % du PIB d’ici 2025, soutenue par la mobilisation des recettes.

Lors de son séjour au Bénin, la mission du FMI a eu des discussions avec les autorités et diverses autres parties concernées, portant sur la troisième revue du programme du pays que le FMI appuie au titre du Mécanisme Elargi de Crédit (MEDC) et de la Facilite Elargie de Crédit (FEC), et sur un nouveau programme au titre de la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD).

Lonkeng a annoncé que le FMI est parvenu à un accord au niveau des services avec le Bénin sur un nouveau programme au titre de la FRD et sur des engagements du pays qui permettraient la conclusion de la troisième revue au titre de l’accord mixte MEDC/FEC en cours.